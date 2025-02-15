Денис Беринчик потерпел дебютное поражение в карьере на профи-ринге

В ночь на 15 февраля (в Украине) Денис Беринчик проводил защиту своего титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Соперником украинца был непобедимый американец Кейшон Дэвис.

К сожалению, бой длился неполных четыре раунда. Уже с первых секунд стало понятно, что это самый сложный соперник и бой для украинского чемпиона, сообщает 24 Канал.

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Первое фиаско украинца

В третьем раунде Денис впервые побывал на настиле ринга. Нокдаун для Беринчика, которому Дэвис расквасил нос. Уже в следующем раунде избиение украинца закончилось. Денис во второй раз полетел в нокдаун, но на этот раз уже не сумел продолжить поединок. Судья сигнализировал об остановке боя.

Кейшон Дэвис оформил досрочную победу нокаутом и стал новым чемпионом мира, отобрав пояс WBO у украинца. Напомним, что титул Беринчик получил только в своем предыдущем бою против мексиканца Эмануэля Наваррете.

Денис Беринчик потерпел первое поражение в карьере на профи-ринге. Всего за спиной украинского боксера уже 20 боев, 19 из которых заканчивались победами Дениса (9 – нокаутом). Теперь есть в пассиве Беринчика дебютное поражение.

К слову. О самых ярких победах и нокаутах от Дениса Беринчика можно прочитать – по ссылке.

Украинский боксер не стал комментировать свое поражение на ринге и ушел в раздевалку пока Кейшон ярко праздновал свою победу.