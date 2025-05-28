В среду, 28 мая, в Лиге конференций 2024-2025 состоится финальный матч в польском Вроцлаве. В битве за трофей сойдутся Бетис и Челси, сообщает 24 Канал.

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Англия против Испании

Лондонский клуб со старта турнира считался явным фаворитом на победу. Команда Энцо Марески явно превосходила соперников по кадровому подбору, поэтому и не имели особых проблем на дистанции.

Однако Бетис станет самым тяжелым оппонентом для "синих", такого уровня соперника у Челси в Лиге конференций еще не было. Испанцы не слишком удачно выступили в основном этапе (15 место).

Впрочем, в плей-офф подопечные Пеллегрини прошли непростые Гент, Гимараэш и Фиорентину. Особенно ярко зажгли во второй части сезона Энтони и Иско. Теперь же Бетис попытается превратить свой первый выход в еврофинал сразу в евротрофей.

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Где смотреть

Матч Бетис – Челси онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 28 мая в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Тарчински Арена" во Вроцлаве.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Бетис – Челси. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.