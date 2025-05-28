У середу, 28 травня, в Лізі конференцій 2024-2025 відбудеться фінальний матч у польському Вроцлаві. В битві за трофей зійдуться Бетіс та Челсі, повідомляє 24 Канал.

До теми Напередодні фіналу Ліги конференцій: історія матчів між Челсі та Бетісом

Англія проти Іспанії

Лондонський клуб зі старту турніру вважався явним фаворитом на перемогу. Команда Енцо Марески явно переважала суперників за кадровим підбором, тому і не мали особливих проблем на дистанції.

Втім Бетіс стане найважчим опонентом для "синіх", такого рівня суперника у Челсі в Лізі конференцій ще не було. Іспанці не надто вдало виступили в основному етапі (15 місце).

Втім у плей-оф підопічні Пеллегріні пройшли непрості Гент, Гімараеш та Фіорентину. Особливо яскраво запалили в другій частині сезону Ентоні та Іско. Тепер же Бетіс спробує перетворити свій перший вихід у єврофінал одразу у євротрофей.

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Де дивитися

Матч Бетіс – Челсі онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 28 травня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Тарчінскі Арена" у Вроцлаві.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Бетіс – Челсі. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.