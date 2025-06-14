Недавно спортсменка в инстаграме поделилась новыми фотографиями. Хрупкая девушка очаровала публику необычным образом, сообщает 24 канал.

Читайте также Украинская теннисистка поделилась нежными фото в ярком купальнике

Нежная Александра Меркушина

Александра Меркушина поделилась фотографиями из австрийской Вены. Талантливая украинская биатлонистка предстала перед камерой в роскошном белом платье с открытыми плечами и рюшами.

Яркие цветы на фоне прекрасно вписались в образ Александры. А ночь добавила загадочности фотографиям украинской спортсменки.

Меркушина поделилась фотографией из Вены / Фото из инстаграма биатлонистки

Меркушина в роскошном платье / Фото из инстаграма биатлонистки

Напомним, что Александра Меркушина прекрасно выступила в сезоне 2025 года среди юниоров. Украинская биатлонистка получила серебряную медаль в масстарте и "золото" в смешанной эстафете на Универсиаде в январе.

Меркушина также выступила на чемпионате мира 2025 года. Александра завоевала бронзовую медаль в масстарте на континентальном первенстве.

Ранее сообщали, что жена Сергея Сидорчука опубликовала видео утренней рутины, засветившись в кадре полностью обнаженной.