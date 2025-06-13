Вторая ракетка Украины понежилась под лучами солнца на море. Марта Костюк не забыла в инстаграме поделиться фотографиями с отдыха, сообщает 24 канал.

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Соблазнительная Марта Костюк

Марта Костюк опубликовала фото в стильном красном купальнике. На фотографиях можно увидеть улыбающуюся и счастливую девушку, которая восстанавливается после тяжелой работы на теннисном корте.

Фото Марты подчеркнули естественную красоту теннисистки. Также спортсменка шутливо написала, что планирует загореть более ровно и научить своего песика Мандера плавать.

Сандра Заневская с юмором прокомментировала публикацию Марты. Тренер Костюк написала, что вторая ракетка Украины провалила обе задачи.

Марта Костюк на отдыхе / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что Марта Костюк в ближайшее время выступит на Уимблдоне-2025. Турнир состоится в Лондоне с 30 июня по 13 июля.

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская прогулялась по улицам Монако в эффектном образе, который привлек внимание публики.