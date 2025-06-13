Друга ракетка України поніжилась під променями сонця на морі. Марта Костюк не забула в інстаграмі поділитись світлинами з відпочинку, повідомляє 24 канал.

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Зваблива Марта Костюк

Марта Костюк опублікувала фото у стильному червоному купальнику. На світлинах можна побачити усміхнену та щасливу дівчину, яка відновлюється після важкої праці на тенісному корті.

Фото Марти підкреслили природну красу тенісистки. Також спортсменка жартівливо написала, що планує засмагнути більш рівно та навчити свого песика Мандера плавати.

Сандра Заневська з гумором прокоментувала публікацію Марти. Тренерка Костюк написала, що друга ракетка України провалила обидва завдання.

Марта Костюк на відпочинку / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Марта Костюк найближчим часом виступить на Вімблдоні-2025. Турнір відбудеться у Лондоні з 30 червня по 13 липня.

Раніше українська тенісистка Даяна Ястремська прогулялась вулицями Монако в ефектному образі, який привернув увагу публіки.