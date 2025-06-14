Хрупкая Меркушина в роскошном платье прогулялась по Вене: волшебные фото
- Александра Меркушина поделилась фотографиями из Вены в роскошном белом платье.
- Меркушина получила медали на Универсиаде и чемпионате мира по биатлону в 2025 году.
Александра Меркушина активно ведет социальные сети. Украинская биатлонистка обычно делится фото и видео с тренировки, соревнований, жизни или же отдыха.
Недавно спортсменка в инстаграме поделилась новыми фотографиями. Хрупкая девушка очаровала публику необычным образом, сообщает 24 канал.
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Нежная Александра Меркушина
Александра Меркушина поделилась фотографиями из австрийской Вены. Талантливая украинская биатлонистка предстала перед камерой в роскошном белом платье с открытыми плечами и рюшами.
Яркие цветы на фоне прекрасно вписались в образ Александры. А ночь добавила загадочности фотографиям украинской спортсменки.
Напомним, что Александра Меркушина прекрасно выступила в сезоне 2025 года среди юниоров. Украинская биатлонистка получила серебряную медаль в масстарте и "золото" в смешанной эстафете на Универсиаде в январе.
Меркушина также выступила на чемпионате мира 2025 года. Александра завоевала бронзовую медаль в масстарте на континентальном первенстве.
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