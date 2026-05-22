Битва взглядов Александра Усика и Рико Верховена: кто победил

Чемпион мира по боксу Александр Усик и один из самых титулованных кикбоксеров в истории Рико Верховен провели заключительную битву взглядов перед выходом в ринг в субботу в египетской Гизе. Уникальный бой состоится вблизи древних пирамид.

Спортсмены разыграют титул WBC в хевивейте, который сейчас принадлежит Усику. Для Верховена это будет лишь второй бой по правилам бокса в карьере, сообщает 24 Канал.

Как состоялась битва взглядов Усика и Верховена?

Спортсмены посмотрели друг другу в глаза в последний раз перед встречей на ринге сразу после официальной церемонии взвешивания, на которой нидерландец имел преимущество над украинцем в примерно 8 килограммов.

Дуэль взглядов получилась эпической: боксеры не отводили взгляд в течение более минуты, застыв, словно настоящие древнеегипетские идолы.

В конце концов Верховен начал моргать, в то время как Александр Усик ни на миг не расслабился.

Битву остановил кто-то из присутствующих на подиуме, поставив перед взглядом чемпиона по кикбоксингу ладонь. Поэтому смело можно утверждать, что победителем вышел Усик.

Что сказали Усик и Верховен?

Александр подтвердил серьезное отношение к поединку, который должен стать первым из трех заключительных в его карьере. Усик не допускает недооценки соперника, относится к Верховену с уважением и ожидает настоящего бойцовского характера от нидерландца.

Свою короткую речь чемпион мира завершил словами "Слава Украине", обращенными к залу.

Зато Верховен дипломатично сказал, что победит лучший, и отметил, что рад быть частью исторического боя в Египте у пирамид.