Как и предполагалось, Верховен, который на 5 сантиметров выше Усика, имеет достаточно существенный гандикап по весу, хоть и не столь впечатляющий, сообщает 24 Канал.

Какие результаты взвешивания Усика и Верховена?

Во время церемонии в Большом египетском музее в Гизе Александру Усику так не терпелось быстрее взвеситься, что он даже нарушил устоявшийся порядок: сразу после объявления стал на весы, хотя первым это должен был сделать претендент на пояса.

Усик показал самый большой вес за всю свою профессиональную карьеру. Еще никогда украинец не заставлял стрелку весов останавливаться на отметке 105,8 килограмма (233,3 фунта).

Зато Рико Верховен изрядно удивил экспертов и болельщиков, ведь решил "засушиться" буквально за считанные недели до боя. Еще в апреле он показывал вес 125 килограммов, но успел немало сбросить и показал в Гизе 117,3 килограмма (258 фунтов).

Какой рекорд веса был раньше у Усика?

Свой предыдущий самый большой результат на взвешивании Александр демонстрировал перед третьим в своей жизни поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Это произошло в прошлом году в июле, когда соперником украинца во второй раз был британец Даниэль Дюбуа.

Тогда Усик весил 103,1 килограмма. На этот раз Александра, очевидно, решил, что этого недостаточно и добавил в мышечной массе перед тем, как выйти в ринг против непредсказуемого Короля кикбоксинга.