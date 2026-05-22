Як і передбачалося, Верховен, який на 5 сантиметрів вищий за Усика, має досить суттєвий гандикап за вагою, хоча й не настільки вражаючий, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Він машина": Усик назвав боксера, який стане абсолютним чемпіоном світу

Які результати зважування Усика і Верховена?

Під час церемонії у Великому єгипетському музеї в Гізі Олександру Усику так не терпілося швидше зважитися, що він навіть порушив усталений порядок: одразу після оголошення став на ваги, хоча першим це мав зробити претендент на пояси.

Усик показав найбільшу вагу за всю свою професійну кар'єру. Ще ніколи українець не змушував стрілку вагів зупинятися на позначці 105,8 кілограма (233,3 фунта).

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Натомість Ріко Верховен неабияк здивував експертів та вболівальників, адже вирішив "засушитися" буквально за лічені тижні до бою. Ще у квітні він показував вагу 125 кілограмів, але встиг чимало скинути і показав у Гізі 117,3 кілограма (258 фунтів).

Який рекорд ваги був раніше в Усика?

Свій попередній найбільший результат на зважуванні Олександр демонстрував перед третім у своєму житті поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу. Це сталося минулоріч у липні, коли суперником українця вдруге був британець Даніель Дюбуа.

Тоді Усик важив 103,1 кілограма. Цього разу Олександра, вочевидь, вирішив, що цього недостатньо, і додав у м'язовій масі перед тим, як вийти в ринг проти непередбачуваного Короля кікбоксингу.