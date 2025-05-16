Известный промоутер назвал секрет успеха Усика, благодаря которому он поднялся на вершину бокса

Александр Усик имеет безупречную боксерскую карьеру. Он становился абсолютом в двух весовых категориях и до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне.

Сейчас украинец готовится к битве с Даниэлем Дюбуа, в которой будет иметь возможность в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Мнением относительно короля современного хевивейта поделился известный промоутер Эдди Хирн.

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Что выделил менеджер Эй Джея

Он расхвалил Александра Усика и назвал главные достоинства, благодаря которым тот смог достичь невероятного успеха в боксе. По мнению британца, это талант от Бога и ментальная сила украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на RTF.

"Я считаю, что это талант, данный Богом. Я думаю, что его вера экстремально сильная. Он побил большинство бойцов на чужой земле, на их территории, и ментально у него было невероятное преимущество над соперниками.

Фьюри, кроме Усика, лучший в плане психологического давления и трэш-тока. Но украинец переиграл его в этом смысле полностью", – сказал Хирн.

Справка. Следующий бой Александр Усик снова проведет на территории своего соперника. Он будет драться с "Динамитом" 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Напомним, что недавно авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинский чемпион продолжает удерживать лидерство после первой победы на Тайсоном Фьюри.