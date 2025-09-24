Бывший наставник сборной Украины и киевского Динамо Олег Блохин отреагировал на слова Артема Милевского о "Золотом мяче". Экс-форвард киевлян рассказывал, что Блохин постоянно носил с собой выигранную награду.

Легендарный наставник спокойно отреагировал на заявление Артема Милевского. Олег Блохин опроверг информацию, которую рассказывал бывший нападающий Динамо, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.

Стоит внимания Блохин объяснил, почему не наказал Шевченко, который самовольно покинул поле с выбитыми зубами

Как Блохин отреагировал на слова Милевского о его "Золотом мяче"?

Все, что сказал Милевский о Блохине и его награде оказалось ложью. Олег Владимирович заверил, что хочет закрыть эту неприятную для него тему о том, что он якобы приносил "Золотой мяч" на тренировку.

Такого никогда в жизни не было. Мне абсолютно это не нравится. И то, что я говорил: "Да я бы сейчас забил". Такого не было. Это все байки. Если он хочет такое рассказывать, то пусть Артем рассказывает,

– сказал Блохин.

Ранее Милевский жаловался белорусской Трибуне на Олега Блохина. Вроде у наставника звездная болезнь и с ним невозможно разговаривать. Именно Артем пустил "мутку" о том, что Блохин не расстается со своим выигранным "Золотым мячом".

"С этим человеком невозможно разговаривать. У него звездная болезнь. Он до сих пор остается с "Золотым мячом". Даже на тренировки с ним ездил. Можешь так и написать". У Блохина везде только я, я, я. Элементарный пример. На тренировке идет подача на нападающего, тот бьет и промахивается. Блохин сразу: "А я бы забил". Все ребята смеялись над этим", – говорил Милевский.

Ранее Олег Блохин в интервью Виктору Вацко рассказал, как отреагировал на приход Милевского в халате на его презентацию в Динамо.

"Честно говоря, это было неприятно, потому что все пришли в форме. Но я отреагировал вполне нормально - я же не выгнал его", – говорил Блохин.

Как Блохин выиграл "Золотой мяч-"?