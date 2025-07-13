Американец уничтожил до того непобедимого бразильца уже на первой минуте боя. После этого он устроил яркий перфоманс, который будут обсуждать еще долго, сообщает 24 Канал.

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Что сделал Льюис после битвы?

Сразу после победы Деррик начал показывать жест с ножом возле шеи и стрелять в соперника из невидимого лука.

Видео боя и началом перформанса от Деррика Льюиса

Затем он снял шорты, долго ими размахивал и побежал в угол Тейшейры. Там американский боец начал демонстрировать собаку, которая вроде бы сходила в туалет и закапывает все в песок.

Деррик Льюис показывает поход собаки в туалет: смотрите видео

На этом эпатажный спортсмен не думал останавливаться. Пока судья готовился объявить победителя, он на несколько секунд снял трусы и показал задницу фанатам.

Боец UFC Льюис снял трусы перед зрителями: смотрите видео

А уже во время объявления победителя Деррик Льюис взял телефон у главы UFC Дэйны Уайта и разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен заявил, что тема разговора является секретной, но загадочно добавил, что касалась она террористов.

Деррик Льюис разговаривает с Дональдом Трампом: видео

К слову. Во время интервью у Льюиса спросили, кого бы он хотел видеть своим следующим соперником. Он в шутку ответил, что свою жену.

Напомним, что ранее во время одного из турниров по смешанным единоборствам "эпическим" перформансом отметился россиянин Иван Паршиков. Он хотел ярко отпраздновать победу, а в конце концов получил удар током.