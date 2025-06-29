В ночь на 28 июня в американском Чикаго состоялся турнир PFL World Tournament 7. В полуфинале Гран-при тяжелого веса встречались бывший украинец Валентин Молдавский и представитель Молдовы Александр Романов, пишет 24 Канал.

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Победителя боя забрали на носилках

В первом раунде поединка Молдавский нанес Романову удар ногой в пах. Молдаванин упал на канвас и не смог самостоятельно подняться. Его на носилках вынесли из октагона.

Судьи признали победителем пострадавшего Романова, который вышел в финал Гран-при. А Молдавский досрочно покинул турнир. Впрочем, судьи решили не дисквалифицировать бывшего украинца.

Видео скандального удара в пах

Что известно о Молдавском