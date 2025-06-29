До этого Илия Топурия соревновался в полулегком весе. Выступление именно в легком дивизионе в бою против Чарльза Оливейры стало для него дебютным, пишет 24 канал.

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Огненная победа Топурии

Топурия сумел покорить второй дивизион, остановив Оливейру уже в первом раунде.

Бой начался довольно активно. Оливейра провел тейкдаун, однако Топурия оказался сверху и сумел избежать болезненного приема на ногу. Вернувшись в стойку, соперники обменялись жесткими ударами, и Топурия попал правой навстречу точно в голову. Бразилец упал в нокаут и рефери остановил бой на 2-й минуте и 27-й секунде.

Напомним, титул в легком весе стал вакантным после перехода Ислама Махачева в высшую весовую категорию. Таким образом, Илия Топурия стал новым чемпионом двух дивизионов – полулегкого и легкого.



