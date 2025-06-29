До цього Ілія Топурія змагався у напівлегкій вазі. Виступ саме у легкому дивізіоні у бою проти Чарльза Олівейри став для нього дебютним, пише 24 канал.

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Вогняна перемога Топурії

Топурія зумів підкорити другий дивізіон, зупинивши Олівейру вже у першому раунді.

Бій розпочався доволі активно. Олівейра провів тейкдаун, однак Топурія опинився зверху і зумів уникнути болючого прийому на ногу. Повернувшись у стійку, суперники обмінялись жорсткими ударами, і Топурія влучив правою назустріч точно в голову. Бразилець впав у нокаут і рефері зупинив бій на 2-й хвилині та 27-й секунді.

Нагадаємо, титул у легкій вазі став вакантним після переходу Іслама Махачева у вищу вагову категорію. Таким чином, Ілія Топурія став новим чемпіоном двох дивізіонів – напівлегкого і легкого.



