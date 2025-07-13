Перформанс года: боец UFC после победы снял трусы и позвонил Трампу – видео безумства

В субботу, 12 июля, в Нэшвилле состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70. Главным его событием на Bridgestone Arena стал поединок Деррика Льюиса против Таллисона Тейшейры.

Американец уничтожил до того непобедимого бразильца уже на первой минуте боя. После этого он устроил яркий перфоманс, который будут обсуждать еще долго, сообщает 24 Канал.

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Что сделал Льюис после битвы?

Сразу после победы Деррик начал показывать жест с ножом возле шеи и стрелять в соперника из невидимого лука.

Видео боя и началом перформанса от Деррика Льюиса

Затем он снял шорты, долго ими размахивал и побежал в угол Тейшейры. Там американский боец начал демонстрировать собаку, которая вроде бы сходила в туалет и закапывает все в песок.

Деррик Льюис показывает поход собаки в туалет: смотрите видео

На этом эпатажный спортсмен не думал останавливаться. Пока судья готовился объявить победителя, он на несколько секунд снял трусы и показал задницу фанатам.

Боец UFC Льюис снял трусы перед зрителями: смотрите видео

А уже во время объявления победителя Деррик Льюис взял телефон у главы UFC Дэйны Уайта и разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен заявил, что тема разговора является секретной, но загадочно добавил, что касалась она террористов.

Деррик Льюис разговаривает с Дональдом Трампом: видео

К слову. Во время интервью у Льюиса спросили, кого бы он хотел видеть своим следующим соперником. Он в шутку ответил, что свою жену.

Напомним, что ранее во время одного из турниров по смешанным единоборствам "эпическим" перформансом отметился россиянин Иван Паршиков. Он хотел ярко отпраздновать победу, а в конце концов получил удар током.