Воспитанник Шахтера забил очередной гол за Баварию: победное видео
- Богдан Оличенко, воспитанник Шахтера, забил гол за юношескую команду Баварии U-19 в матче против Унтерхахинга, увеличив преимущество команды до 2:4.
- Оличенко перешел в Баварию в 2022 году, его контракт действует до 2027 года, и он имеет опыт игры за сборную Украины U-17.
Украинские футболисты феерируют не только во взрослом европейском футболе. Полузащитник Богдан Оличенко забил в юношеском чемпионате Германии.
18-летний полузащитник забил за юношескую команду мюнхенской Баварии U-19. Богдан Оличенко отметился голом в 9-м туре против Унтерхахинга, пишет 24 Канал.
Как забил Оличенко за Баварию U-19?
Украинец оформил последний гол мюнхенцев в ворота хозяев, увеличив преимущество Баварии на табло до 2:4. Украинский легионер мощным ударом попал в нижний дальний угол ворот Унтерхахинга на 78-й минуте встречи.
Видео гола Оличенко
Отметим, что Оличенко в последних 5-ти матчах во всех турнирах забил четыре гола.
Что известно о Богдане Оличенко?
- Воспитанник донецкого Шахтера, который в 2022-м году перешел в структуру мюнхенской Баварии.
- В прошлом году перешел из команды U-17 в U-19.
- Его контракт с немецким грандом рассчитан до 30 июня 2027 года (данные Transfermarkt).
- Его сравнивают с хорватской звездой футбола Лукой Модричем. Все из-за его прически и оригинальной игры в центре поля.
- Имеет за своей спиной 5 матчей за сборную Украины U-17.
