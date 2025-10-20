Украинские футболисты феерируют не только во взрослом европейском футболе. Полузащитник Богдан Оличенко забил в юношеском чемпионате Германии.

18-летний полузащитник забил за юношескую команду мюнхенской Баварии U-19. Богдан Оличенко отметился голом в 9-м туре против Унтерхахинга, пишет 24 Канал.

Как забил Оличенко за Баварию U-19?

Украинец оформил последний гол мюнхенцев в ворота хозяев, увеличив преимущество Баварии на табло до 2:4. Украинский легионер мощным ударом попал в нижний дальний угол ворот Унтерхахинга на 78-й минуте встречи.

Видео гола Оличенко

Отметим, что Оличенко в последних 5-ти матчах во всех турнирах забил четыре гола.

Что известно о Богдане Оличенко?

Воспитанник донецкого Шахтера, который в 2022-м году перешел в структуру мюнхенской Баварии.

В прошлом году перешел из команды U-17 в U-19.

Его контракт с немецким грандом рассчитан до 30 июня 2027 года (данные Transfermarkt).

Его сравнивают с хорватской звездой футбола Лукой Модричем. Все из-за его прически и оригинальной игры в центре поля.

Имеет за своей спиной 5 матчей за сборную Украины U-17.

К слову, другой украинский легионер в Европе Иван Желизко забил удивительный гол со штрафного в матче польской Экстраклясы между Пястом и Лехией.