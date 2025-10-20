18-річний півзахисник забив за юнацьку команду мюнхенської Баварії U-19. Богдан Оліченко відзначився голом у 9-му турі проти Унтерхахінга, пише 24 Канал.

Як забив Оліченко за Баварію U-19?

Українець оформив останній гол мюнхенців у ворота господарів, збільшивши перевагу Баварії на табло до 2:4. Український легіонер потужним ударом поцілив у нижній дальній кут воріт Унтерхахінга на 78-й хвилині зустрічі.

Відео голу Оліченка

Відзначимо, що Оліченко в останніх 5-ти матчах в усіх турнірах забив чотири голи.

Що відомо про Богдана Оліченка?

Вихованець донецького Шахтаря, який у 2022-му році перейшов у структуру мюнхенської Баварії.

Торік перейшов з команди U-17 у U-19.

Його контракт з німецьким грандом розрахований до 30 червня 2027 року (дані Transfermarkt).

Його порівнюють із хорватською зіркою футболу Лукою Модрічем. Все через його зачіску та оригінальну гру у центрі поля.

Має за своєю спиною 5 матчів за збірну України U-17.

