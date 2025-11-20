Известный итальянский клуб серьезно нацелился на трансфер "нового Шевченка" из Украины

В итальянской Серии А уже совсем скоро может стать на одного украинского футболиста больше. Внимание к себе привлек нападающий Эмполи Богдан Попов.

18-летний игрок, который сейчас выступает во втором по силе дивизионе Италии, может сделать следующий шаг в карьере. Он попал в сферу интересов одного из лучших клубов Серии А последнего десятилетия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tuttosport.

Кто хочет подписать Попова?

Серьезную заинтересованность проявляет Аталанта, Бергамаски планируют согласовать трансфер уже в зимнее трансферное окно.

Они хотят опередить других конкурентов, которые также внимательно следят за прогрессом украинца, которого в Италии называют "новым Шевченко". Потенциальная сумма перехода оценивается примерно в 10 миллионов евро.

Ожидается, что после достижения соглашения форвард останется в Эмполи до завершения сезона, чтобы иметь стабильную игровую практику. А уже к Аталанте он должен присоединиться с кампании-2026/2027.

К слову. Ранее за клуб из Бергамо уже выступали украинцы. В составе Аталанты играли Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, а ныне в академии тренируется Владислав Руснак, который подает большие надежды.

Отметим, что это первый сезон для Попова на взрослом уровне. Он феерично его начал, став одним из лучших бомбардиров чемпионата на старте, в частности, оформил дубль уже в первом туре.

Что известно о Богдане Попове?