Известный итальянский клуб серьезно нацелился на трансфер "нового Шевченка" из Украины
- Итальянский клуб Аталанта проявляет серьезную заинтересованность в трансфере 18-летнего украинского нападающего Богдана Попова, которого называют "новым Шевченко".
- Потенциальный трансфер оценивается в 10 миллионов евро, и Попов может присоединиться к Аталанте в сезоне-2026/2027 после завершения нынешней кампании в Эмполи.
В итальянской Серии А уже совсем скоро может стать на одного украинского футболиста больше. Внимание к себе привлек нападающий Эмполи Богдан Попов.
18-летний игрок, который сейчас выступает во втором по силе дивизионе Италии, может сделать следующий шаг в карьере. Он попал в сферу интересов одного из лучших клубов Серии А последнего десятилетия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tuttosport.
Кто хочет подписать Попова?
Серьезную заинтересованность проявляет Аталанта, Бергамаски планируют согласовать трансфер уже в зимнее трансферное окно.
Они хотят опередить других конкурентов, которые также внимательно следят за прогрессом украинца, которого в Италии называют "новым Шевченко". Потенциальная сумма перехода оценивается примерно в 10 миллионов евро.
Ожидается, что после достижения соглашения форвард останется в Эмполи до завершения сезона, чтобы иметь стабильную игровую практику. А уже к Аталанте он должен присоединиться с кампании-2026/2027.
К слову. Ранее за клуб из Бергамо уже выступали украинцы. В составе Аталанты играли Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, а ныне в академии тренируется Владислав Руснак, который подает большие надежды.
Отметим, что это первый сезон для Попова на взрослом уровне. Он феерично его начал, став одним из лучших бомбардиров чемпионата на старте, в частности, оформил дубль уже в первом туре.
Что известно о Богдане Попове?
Уроженец Нежина является воспитанником киевского Динамо.
После начала полномасштабного вторжения перебрался в академию польского Гурника Забре, а в октябре 2023 года присоединился к Эмполи, где сначала выступал за юношеские команды.
Дебютировал за главную команду в сезоне-2025/2026 и со старта возглавил гонку бомбардиров, забив четыре гола в трех первых турах.
По данным Transfermarkt, в нынешней кампании провел 12 матчей на клубном уровне, в которых забил пять мячей. Его действующий контракт с Эмполи рассчитан до 30 июня 2028 года.
В ноябре также успешно выступил за сборную Украины U-19 в отборе на Евро-2026, оформив два гола и ассист в трех поединках.