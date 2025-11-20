Відомий італійський клуб серйозно націлився на трансфер "нового Шевченка" з України
- Італійський клуб Аталанта проявляє серйозну зацікавленість у трансфері 18-річного українського нападника Богдана Попова, якого називають "новим Шевченком".
- Потенційний трансфер оцінюється у 10 мільйонів євро, і Попов може приєднатися до Аталанти в сезоні-2026/2027 після завершення нинішньої кампанії в Емполі.
В італійській Серії А вже зовсім скоро може стати на одного українського футболіста більше. Увагу до себе привернув нападник Емполі Богдан Попов.
18-річний гравець, який наразі виступає у другому за силою дивізіоні Італії, може зробити наступний крок у кар'єрі. Він потрапив у сферу інтересів одного з найкращих клубів Серії А останнього десятиліття, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tuttosport.
Хто хоче підписати Попова?
Серйозну зацікавленість проявляє Аталанта, Бергамаски планують узгодити трансфер вже в зимове трансферне вікно.
Вони хочуть випередити інших конкурентів, які також уважно стежать за прогресом українця, якого в Італії називають "новим Шевченком". Потенційна сума переходу оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.
Очікується, що після досягнення угоди форвард залишиться в Емполі до завершення сезону, щоб мати стабільну ігрову практику. А вже до Аталанти він має долучитися з кампанії-2026/2027.
До слова. Раніше за клуб з Бергамо вже виступали українці. У складі Аталанти грали Руслан Маліновський і Віктор Коваленко, а нині в академії тренується Владислав Руснак, який подає великі надії.
Зазначимо, що це перший сезон для Попова на дорослому рівні. Він феєрично його розпочав, ставши одним з найкращих бомбардирів чемпіонату на старті, зокрема, оформив дубль уже в першому турі.
Що відомо про Богдана Попова?
Уродженець Ніжина є вихованцем київського Динамо.
Після початку повномасштабного вторгнення перебрався в академію польського Гурніка Забре, а в жовтні 2023 року долучився до Емполі, де спочатку виступав за юнацькі команди.
Дебютував за головну команду в сезоні-2025/2026 й зі старту очолив гонку бомбардирів, забивши чотири голи у трьох перших турах.
За даними Transfermarkt, у нинішній кампанії провів 12 матчів на клубному рівні, в яких забив п’ять м'ячів. Його чинний контракт з Емполі розрахований до 30 червня 2028 року.
У листопаді також успішно виступив за збірну України U-19 у відборі на Євро-2026, оформивши два голи й асист у трьох поєдинках.