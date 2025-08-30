В пятницу, 29 августа, состоялся матч 2-го тура Серии В Реджана – Эмполи. В составе гостей в стартовом составе вышел украинец Богдан Попов, пишет 24 Канал.
Как Попов забил третий гол за Эмполи?
18-летнему форварду хватило 12 минут, чтобы открыть счет во встрече. Богдан получил разрезной пас с центра поля и в одно касание переправил мяч в ворота Реджаны. Кстати, это третий гол Попова в двух матчах чемпионата.
Видео гола Попова в ворота Реджаны
Хозяева поля сумели отыграться после двух красных карточек, которые получили игроки Эмполи. В итоге встреча завершилась поражением "синих" со счетом 1:3.
Что известно о Богдане Попове?
- Богдан Попов родился в Нежине 4 апреля 2007 года.
- Он воспитанник академии киевского Динамо. С 2020 по 2021 год в рамках ДЮФЛ сыграл 21 матч, в которых забил 11 голов.
- В 2022 году из-за начала полномасштабной войны уехал из Украины. Тогда парню было 15 лет.
- Сначала Богдан присоединился к польскому Гурнику Забже, а через год подписал контракт с Эмполи.
- Форвард очень быстро прогрессировал и уже в сезоне-2024/25 попал в заявку основной команды на матч Серии А.
- В новом сезоне состоялся дебют Попова за главную команду Эмполи в матче 1/32 финала Кубка Италии.
- А уже в первом туре Серии В украинский нападающий оформил дубль и стал игроком недели.