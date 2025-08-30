У п'ятницю, 29 серпня, відбувся матч 2-го туру Серії В Реджана – Емполі. У складі гостей у стартовому складі вийшов українець Богдан Попов, пише 24 Канал.

Як Попов забив третій гол за Емполі?

18-річному форварду вистачило 12 хвилин, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Богдан отримав розрізний пас з центру поля та в один дотик переправив м'яч у ворота Реджани. До речі, це третій гол Попова у двох матчах чемпіонату.

Відео голу Попова у ворота Реджани

Господарі поля зуміли відігратися після двох червоних карток, які отримали гравці Емполі. У підсумку зустріч завершилася поразкою "синіх" з рахунком 1:3.

