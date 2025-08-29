У минулому турі Карпати на виїзді розписали нічию із Колосом 1:1. Натомість Кудрівка ж вдома впевнено перемогла іншого дебютанта УПЛ Полтаву 3:1, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про матч Кудрівка – Карпати?

Вже зі старту матч складався не за планом гостей зі Львова. На 3-й хвилині Рогозинський відкрив рахунок у поєдинку 1:0 після помилки на виході Кліщука. На цьому футболісти Кудрівки не зупинились та намагались подвоїти свою перевагу на табло "Оболонь Арени".

У середині першого тайму Карпати, які програвали, ще й залишились у меншості. На 26-й хвилині доволі спірну пряму червону картку отримав центрбек Бабогло.

Це вилучення відправило "левів" у нокаут. Під завісу першого тайму Сторчоус вдруге засмутив голкіпера львівського клубу. Кудрівка із комфортною перевагою 2:0 закінчила перший тайм.

По перерві Карпатам вдалось відквитати один м'яч зусиллями Альвареса, який своєчасно опинився на добиванні – 2:1.

У другому таймі перевагою володіли "зелено-білі", які хоч і грали у меншості. Чудовий момент змарнував Шах, удар якого голкіпер перевів у каркас воріт.

Карпати затиснули господарів на власній частині поля у другому таймі. Яшков потягнув удар Фабі.

Неймовірний порятунок наприкінці матчу. У компенсований час Педрозуо філігранним дальнім ударом врятував нічию для Карпат 2:2.

Кудрівка – Карпати 2:2

Голи: Рогодзинський, 3, Сторчоус, 43 – Альварес, 52, Педрозу, 90+6

Вилучення, Бабогло, 26 (Карпати)

У наступному турі УПЛ Карпати вдома приймуть Полтаву (14 вересня), а Кудрівка гостюватиме на полі рівненського Вереса (12 вересня).