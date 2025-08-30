Воспитанник Динамо Богдан Попов в очередной раз продемонстрировал свои бомбардирские качества. Юный украинец забивает во втором подряд матче за Эмполи.

В пятницу, 29 августа, состоялся матч 2-го тура Серии В Реджана – Эмполи. В составе гостей в стартовом составе вышел украинец Богдан Попов, пишет 24 Канал.

Как Попов забил третий гол за Эмполи?

18-летнему форварду хватило 12 минут, чтобы открыть счет во встрече. Богдан получил разрезной пас с центра поля и в одно касание переправил мяч в ворота Реджаны. Кстати, это третий гол Попова в двух матчах чемпионата.

Видео гола Попова в ворота Реджаны

Хозяева поля сумели отыграться после двух красных карточек, которые получили игроки Эмполи. В итоге встреча завершилась поражением "синих" со счетом 1:3.

Что известно о Богдане Попове?