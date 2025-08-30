Укр Рус
Sport News 24 Футбол Третий гол в двух матчах: 18-летний украинец разрывает чемпионат Италии
30 августа, 00:10
2

Третий гол в двух матчах: 18-летний украинец разрывает чемпионат Италии

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Богдан Попов, 18-летний украинский форвард, забил третий гол в двух матчах за Эмполи в Серии В Италии.
  • Игра завершилась поражением Эмполи 1:3, но Попов продемонстрировал свои бомбардирские качества, забив гол в матче против Реджаны.

Воспитанник Динамо Богдан Попов в очередной раз продемонстрировал свои бомбардирские качества. Юный украинец забивает во втором подряд матче за Эмполи.

В пятницу, 29 августа, состоялся матч 2-го тура Серии В Реджана – Эмполи. В составе гостей в стартовом составе вышел украинец Богдан Попов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Филигранный гол Педрозу спас Карпаты от сенсационного поражения от Кудривки

Как Попов забил третий гол за Эмполи?

18-летнему форварду хватило 12 минут, чтобы открыть счет во встрече. Богдан получил разрезной пас с центра поля и в одно касание переправил мяч в ворота Реджаны. Кстати, это третий гол Попова в двух матчах чемпионата.

Видео гола Попова в ворота Реджаны

Хозяева поля сумели отыграться после двух красных карточек, которые получили игроки Эмполи. В итоге встреча завершилась поражением "синих" со счетом 1:3.

Что известно о Богдане Попове?

  • Богдан Попов родился в Нежине 4 апреля 2007 года.
  • Он воспитанник академии киевского Динамо. С 2020 по 2021 год в рамках ДЮФЛ сыграл 21 матч, в которых забил 11 голов.
  • В 2022 году из-за начала полномасштабной войны уехал из Украины. Тогда парню было 15 лет.
  • Сначала Богдан присоединился к польскому Гурнику Забже, а через год подписал контракт с Эмполи.
  • Форвард очень быстро прогрессировал и уже в сезоне-2024/25 попал в заявку основной команды на матч Серии А.
  • В новом сезоне состоялся дебют Попова за главную команду Эмполи в матче 1/32 финала Кубка Италии.
  • А уже в первом туре Серии В украинский нападающий оформил дубль и стал игроком недели.