Третій гол у двох матчах: 18-річний українець розриває чемпіонат Італії
- Богдан Попов, 18-річний український форвард, забив третій гол у двох матчах за Емполі в Серії В Італії.
- Гра завершилася поразкою Емполі 1:3, але Попов продемонстрував свої бомбардирські якості, забивши гол у матчі проти Реджани.
Вихованець Динамо Богдан Попов вчергове продемонстрував свої бомбардирські якості. Юний українець забиває у другому поспіль матчі за Емполі.
У п'ятницю, 29 серпня, відбувся матч 2-го туру Серії В Реджана – Емполі. У складі гостей у стартовому складі вийшов українець Богдан Попов, пише 24 Канал.
Як Попов забив третій гол за Емполі?
18-річному форварду вистачило 12 хвилин, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Богдан отримав розрізний пас з центру поля та в один дотик переправив м'яч у ворота Реджани. До речі, це третій гол Попова у двох матчах чемпіонату.
Відео голу Попова у ворота Реджани
Господарі поля зуміли відігратися після двох червоних карток, які отримали гравці Емполі. У підсумку зустріч завершилася поразкою "синіх" з рахунком 1:3.
Що відомо про Богдана Попова?
- Богдан Попов народився у Ніжині 4 квітня 2007 року.
- Він вихованець академії київського Динамо. З 2020 по 2021 рік в рамках ДЮФЛ зіграв 21 матч, у яких забив 11 голів.
- У 2022 році через початок повномасштабної війни виїхав з України. Тоді хлопцю було 15 років.
- Спочатку Богдан приєднався до польського Гурніка Забже, а через рік підписав контракт з Емполі.
- Форвард дуже швидко прогресував і вже у сезоні-2024/25 потрапив до заявки основної команди на матч Серії А.
- У новому сезоні відбувся дебют Попова за головну команду Емполі у матчі 1/32 фіналу Кубка Італії.
- А вже у першому турі Серії В український нападник оформив дубль та став гравцем тижня.