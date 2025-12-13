Неожиданно умер известный боксер Богдан Процишин, который стал звездой реалити-шоу

Украинский бокс столкнулся с досадной потерей. Известный боксер неожиданно ушел из жизни в молодом возрасте.

В субботу, 13 декабря, перестало биться сердце Богдана Процишина. О смерти спортсмена сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Что известно о Богдане Процишине?

Пока неизвестно, что привело к остановке сердца Богдана. На момент смерти ему было всего 37 лет, а через неделю он должен был отпраздновать свой 38-ый день рождения.

Больше всего Процишин прославился благодаря известному реалити-шоу "Ты чемпион", которое 2010 году выходило на телеканале "Украина". Целью программы было то, что боксеры-любители жили в одном доме, тренировались и соревновались потом на ринге.

Богдан тогда взял себе прозвище "The Mangust" и уверенно прошел в финал шоу. На одном из этапов он нокаутировал соперника. что было редкостью для той программы.

В конце концов в решающем поединке Процишин проиграл Давиду Табатадзе, которому достался приз в 1 миллион долларов. Однако Богдан завоевал сердца зрителей и впоследствии начал профессиональную карьеру под эгидой промоутерской компании Elite Boxing Promotion.

К сожалению, она не была такой успешной как на шоу. Спортсмен из Ровенской области выиграл лишь 8 поединков, потерпев 14 поражений. У Богдана осталась жена и двое сыновей.

Кого потерял украинский бокс?