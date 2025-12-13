Неожиданно умер известный боксер Богдан Процишин, который стал звездой реалити-шоу
- Известный украинский боксер Богдан Процишин умер в возрасте 37 лет.
- Процишин стал известным благодаря участию в реалити-шоу "Ты чемпион".
Украинский бокс столкнулся с досадной потерей. Известный боксер неожиданно ушел из жизни в молодом возрасте.
В субботу, 13 декабря, перестало биться сердце Богдана Процишина. О смерти спортсмена сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Что известно о Богдане Процишине?
Пока неизвестно, что привело к остановке сердца Богдана. На момент смерти ему было всего 37 лет, а через неделю он должен был отпраздновать свой 38-ый день рождения.
Больше всего Процишин прославился благодаря известному реалити-шоу "Ты чемпион", которое 2010 году выходило на телеканале "Украина". Целью программы было то, что боксеры-любители жили в одном доме, тренировались и соревновались потом на ринге.
Богдан тогда взял себе прозвище "The Mangust" и уверенно прошел в финал шоу. На одном из этапов он нокаутировал соперника. что было редкостью для той программы.
В конце концов в решающем поединке Процишин проиграл Давиду Табатадзе, которому достался приз в 1 миллион долларов. Однако Богдан завоевал сердца зрителей и впоследствии начал профессиональную карьеру под эгидой промоутерской компании Elite Boxing Promotion.
К сожалению, она не была такой успешной как на шоу. Спортсмен из Ровенской области выиграл лишь 8 поединков, потерпев 14 поражений. У Богдана осталась жена и двое сыновей.
Кого потерял украинский бокс?
- Самой громкой смертью среди украинских боксеров последних лет можно назвать Вячеслава Узелкова. В ноябре 2024-го спортсмен умер в возрасте 46 лет из-за инсульта и тромба в сердце.
- Недавно же на войне погиб Виталий Русаль, о чем сообщил его тренер Александр Лихтер. Парень из Запорожья был чемпионом IBO Intercontinental в первом тяжелом весе.
- Ранее в возрасте 66 лет ушел из жизни Виктор Мирошниченко. Он прославился получением серебряной медали на Олимпийских играх-1980.