Несподівано помер відомий боксер Богдан Процишин, який став зіркою реаліті-шоу
- Відомий український боксер Богдан Процишин помер у віці 37 років.
- Процишин став відомим завдяки участі в реаліті-шоу "Ти чемпіон".
Український бокс зіштовхнувся із прикрою втратою. Відомий боксер несподівано пішов з життя у молодому віці.
У суботу, 13 грудня, перестало битися серце Богдана Процишина. Про смерть спортсменка повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію боксу України.
Що відомо про Богдана Процишина?
Наразі невідомо, що призвело до зупинки серця Богдана. На момент смерті йому було всього 37 років, а за тиждень він мав відсвяткувати свій 38-ий день народження.
Найбільше Процишин прославився завдяки відомому реаліті-шоу "Ти чемпіон", яке 2010 році виходило на телеканалі "Україна". Метою програми було те, що боксери-аматори жили в одному будинку, тренувалися та змагалися потім на ринзі.
Богдан тоді взяв собі прізвисько "The Mangust" та впевнено пройшов до фіналу шоу. На одному з етапів він нокаутував суперника. що було рідкістю для тієї програми.
Зрештою у вирішальному поєдинку Процишин програв Давиду Табатадзе, якому дістався приз в 1 мільйон доларів. Проте Богдан завоював серця глядачів та згодом почав професійну кар'єру під егідою промоутерської компанії Elite Boxing Promotion.
На жаль, вона не була такою успішною як на шоу. Спортсмен з Рівненщини виграв лише 8 поєдинків, зазнавши 14 поразок. У Богдана залишилась дружина та двоє синів.
Кого втратив український бокс?
- Найгучнішою смертю серед українських боксерів останніх років можна назвати В'ячеслава Узелкова. У листопаді 2024-го спортсмен помер у віці 46 років через інсульт та тромб в серці.
- Нещодавно ж на війні загинув Віталій Русаль, про що повідомив його тренер Олександр Ліхтер. Хлопець з Запоріжжя був чемпіоном IBO Intercontinental у першій важкій вазі.
- Раніше у віці 66 років пішов з життя Віктор Мирошніченко. Він прославився здобуттям срібної медалі на Олімпійських іграх-1980.