У суботу, 13 грудня, перестало битися серце Богдана Процишина. Про смерть спортсменка повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію боксу України.

Що відомо про Богдана Процишина?

Наразі невідомо, що призвело до зупинки серця Богдана. На момент смерті йому було всього 37 років, а за тиждень він мав відсвяткувати свій 38-ий день народження.

Найбільше Процишин прославився завдяки відомому реаліті-шоу "Ти чемпіон", яке 2010 році виходило на телеканалі "Україна". Метою програми було те, що боксери-аматори жили в одному будинку, тренувалися та змагалися потім на ринзі.

Богдан тоді взяв собі прізвисько "The Mangust" та впевнено пройшов до фіналу шоу. На одному з етапів він нокаутував суперника. що було рідкістю для тієї програми.

Зрештою у вирішальному поєдинку Процишин програв Давиду Табатадзе, якому дістався приз в 1 мільйон доларів. Проте Богдан завоював серця глядачів та згодом почав професійну кар'єру під егідою промоутерської компанії Elite Boxing Promotion.

На жаль, вона не була такою успішною як на шоу. Спортсмен з Рівненщини виграв лише 8 поєдинків, зазнавши 14 поразок. У Богдана залишилась дружина та двоє синів.

Кого втратив український бокс?