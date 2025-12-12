Однак в один момент уся кар'єра боксера пішла нанівець. Що відомо про видатного українського боксера, його досягнення, де він зараз та чим займається – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Глазкова?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Глазков народився 15 жовтня 1984 року у Луганську. Тренувався боксер у місцевому спортивному клубі "Динамо".

У 2008 році він виступив на Олімпійських іграх у Пекіні. Українець знявся з поєдинку через травму і у результаті завоював лише бронзову медаль на турнірі.

Глазков, Ломаченко та Усик / Фото з відкритих джерел

Через рік після Олімпіади Глазков вирішив перейти у професійний ринг, де виступав у надважкій вазі. У 2012 році він здобув титул WBC Baltic Silver, а за два роки завоював чемпіонський пояс IBF North America.

Всього за свою кар'єру у профі-рингу українець провів 21 поєдинок – 19 перемог, 1 нічия та 1 поразка. У 2016 році відбувся бій, який став визначальним у кар'єрі боксера.

Яким був останній бій Глазкова?

Глазков бився проти Чарльза Мартіна за титул IBF, яким раніше володів Володимир Кличко. Вже на старті поєдинку український боксер порвав хрестоподібну зв'язку колінного суглоба та не зміг продовжити поєдинок.

Мартін – Глазков: дивіться відео

У результаті рефері зарахував українцю поразку технічним нокаутом у третьому раунді. Боксер старанно відновлювався протягом пів року після операції, але під час однієї з пробіжок отримав рецидив.

У підсумку Глазков переніс ще одну операцію. Проте про боксерську кар'єру можна було забути.

Чим займається Глазков після завершення кар'єри?

Українець отримав 380 тисяч доларів за чемпіонський бій проти Мартіна. За ці кошти Глазков вирішив придбати помешкання у Маямі та вантажний трак з трейлером.

Колишній боксер розповідав про те, що новий трак коштує 180 тисяч доларів, тому він взяв вживаний за 80 тисяч доларів, а трейлер обійшовся В'ячеславу у 50 тисяч доларів, пише "Чемпіон".

Глазков став далекобійником / Фото з відкритих джерел

Глазков зізнався, що почав працювати далекобійником з кінця 2017 року, проводячи по 2 – 3 тижні у дорозі.

Їжджу по всій Америці. За тиждень можу проїхати 3200 – 4000 кілометри. Заїжджав і в Канаду. Мені й досі подобається так звана далекобійна романтика. Багато що бачу. Америка – красива країна,

– розповів Глазков.

Він також поділився тим, скільки заробляє далекобійник у США. Колишній боксер наголосив, що можна заробити до 10 тисяч доларів на місяць, якщо маєш власний трак.

"Так, такі гроші можна отримувати. Щоправда, зараз в плані заробітку наш бізнес трохи просів. Трековий бізнес – кров Америки. Якщо в трековому бізнесі погано, то в американській економіці точно не все добре. Це взаємопов'язані речі", – ділився колишній боксер.

Відзначимо, що Глазков зі своєю родиною прожив у Маямі 8 років. Згодом колишній боксер із сім'єю переїхали до Х'юстона, де придбали будинок, у якому зараз і проживають.