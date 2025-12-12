Однако в один момент вся карьера боксера пошла насмарку. Что известно о выдающемся украинском боксере, его достижения, где он сейчас и чем занимается – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Глазкова?

Как говорится в статье на Википедии, Глазков родился 15 октября 1984 года в Луганске. Тренировался боксер в местном спортивном клубе "Динамо".

В 2008 году он выступил на Олимпийских играх в Пекине. Украинец снялся с поединка из-за травмы и в результате завоевал лишь бронзовую медаль на турнире.

Глазков, Ломаченко и Усик / Фото из открытых источников

Через год после Олимпиады Глазков решил перейти в профессиональный ринг, где выступал в супертяжелом весе. В 2012 году он завоевал титул WBC Baltic Silver, а через два года завоевал чемпионский пояс IBF North America.

Всего за свою карьеру в профи-ринге украинец провел 21 поединок – 19 побед, 1 ничья и 1 поражение. В 2016 году состоялся бой, который стал определяющим в карьере боксера.

Каким был последний бой Глазкова?

Глазков дрался против Чарльза Мартина за титул IBF, которым ранее владел Владимир Кличко. Уже на старте поединка украинский боксер порвал крестообразную связку коленного сустава и не смог продолжить поединок.

Мартин – Глазков: смотрите видео

В результате рефери засчитал украинцу поражение техническим нокаутом в третьем раунде. Боксер усердно восстанавливался в течение полугода после операции, но во время одной из пробежек получил рецидив.

В итоге Глазков перенес еще одну операцию. Однако о боксерской карьере можно было забыть.

Чем занимается Глазков после завершения карьеры?

Украинец получил 380 тысяч долларов за чемпионский бой против Мартина. За эти средства Глазков решил приобрести квартиру в Майами и грузовой трак с трейлером.

Бывший боксер рассказывал о том, что новый трак стоит 180 тысяч долларов, поэтому он взял подержанный за 80 тысяч долларов, а трейлер обошелся Вячеславу в 50 тысяч долларов, пишет "Чемпион".

Глазков стал дальнобойщиком / Фото из открытых источников

Глазков признался, что начал работать дальнобойщиком с конца 2017 года, проводя по 2 – 3 недели в дороге.

Езжу по всей Америке. За неделю могу проехать 3200 – 4000 километров. Заезжал и в Канаду. Мне до сих пор нравится так называемая дальнобойная романтика. Многое вижу. Америка – красивая страна,

– рассказал Глазков.

Он также поделился тем, сколько зарабатывает дальнобойщик в США. Бывший боксер отметил, что можно заработать до 10 тысяч долларов в месяц, если имеешь собственный трак.

"Да, такие деньги можно получать. Правда, сейчас в плане заработка наш бизнес немного просел. Трековый бизнес – кровь Америки. Если в трековом бизнесе плохо, то в американской экономике точно не все хорошо. Это взаимосвязанные вещи", – делился бывший боксер.

Отметим, что Глазков со своей семьей прожил в Майами 8 лет. Впоследствии бывший боксер с семьей переехали в Хьюстон, где приобрели дом, в котором сейчас и проживают.