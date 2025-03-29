Тяжелое решение, – непобежденный украинский чемпион сообщил об отмене боя

Чемпион IBF International и WBA Continental Даниэль Лапин в апреле должен был провести поединок против словака Роберта Раца. Однако за несколько недель до ивента бой отменили.

Во время подготовки к поединку Даниэль Лапин получил досадную травму. Команда боксера решила не рисковать его здоровьем и отказалась от боя, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм спортсмена.

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Лапин травмировался перед самым боем

27-летний боксер пообещал быстро восстановиться от повреждения и вернуться на ринг еще сильнее.

"Это не та новость, которую я хотел вам сообщить. Из-за травмы мой бой 12 апреля не состоится. Мы с командой сделали все возможное, но здоровье всегда в приоритете. Это тяжелое решение, но правильное.

Сейчас главное – быстрое восстановление. Скоро вернусь еще сильнее. Спасибо всем за поддержку", – написал Лапин.

Бой Лапина не состоится / фото из инстаграма боксера

Напомним, что бой между Даниэлем Лапиным и Робертом Рацем должен был состояться 12 апреля в Праге на ринге концертного зала "Lucerna Hall".

До этого боя украинец имел рекорд 11 побед в 11 поединках. На счету Даниэля четыре досрочные победы.

Последний раз Лапин выходил на ринг в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда победу единогласным решением судей одержал украинец, который избил француза Дилана Колина.