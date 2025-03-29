Під час підготовки до поєдинку Даніель Лапін отримав прикру травму. Команда боксера вирішила не ризикувати його здоров'ям та відмовилася від бою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм спортсмена.

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Лапін травмувався перед самим боєм

27-річний боксер пообіцяв швидко відновитися від ушкодження та повернутися на ринг ще сильнішим.

"Це не та новина, яку я хотів вам повідомити. Через травму мій бій 12 квітня не відбудеться. Ми з командою зробили все можливе, але здоров'я завжди в пріоритеті. Це важке рішення, але правильне.

Зараз головне – швидке відновлення. Скоро повернуся ще сильнішим. Дякую всім за підтримку", – написав Лапін.

Бій Лапіна не відбудеться / фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що бій між Даніелем Лапіним та Робертом Рацем повинен був відбутися 12 квітня у Празі на рингу концертного залу "Lucerna Hall".

До цього бою українець мав рекорд 11 перемог у 11 поєдинках. На рахунку Даніеля чотири дострокові перемоги.

Востаннє Лапін виходив на ринг в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув українець, який поколотив француза Ділана Коліна.