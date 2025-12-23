Джошуа после боя против Пола проявил человечность, проведя разговор с мамой избитого блогера

В ночь с 19 на 20 декабря Энтони Джошуа провел свой первый поединок за 15 месяцев. Его соперником был американский шоумен Джейк Пол.

Британец нокаутировал блогера в шестом раунде, сломав тому челюсть брутальным ударом. Сразу после этого он отметился красивым жестом, проявив свою человечность, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Что сделал Джошуа после боя?

После своей победы Энтони нашел на арене маму Джейка. Он извинился за то, что нанес страшную травму ее сыну.

Джошуа сказал, что "это просто драка" и не хотел нанести тому вред. "Я знаю", – ответила мама Пола.

После этого Эй Джей похвалил ее сына. Он отметил смелость американца, который не побоялся выйти на ринг против олимпийского чемпиона еще и со значительным преимуществом в габаритах.

У него есть мужество. Он сильный парень,

– сказал Джошуа.

К слову. Травма Джейка действительно оказалась довольно серьезной. Ему уже провели операцию, вставив титановые пластины в челюсть, а также вырвали несколько зубов для восстановления ее структуры. Накануне американец показал, в каком состоянии находится после этих процедур.

Отметим, что после поединка британский боксер также поддержал украинских воинов. Он развернул флаг с логотипом спецподразделения ГУР "АртанХ".

