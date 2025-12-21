Звездный супертяжеловес одержал уверенную победу над шоуменом и блогером Джейком Полом. После боя он отметился красивым жестом, который точно понравится украинцам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Artan X.

Что сделал Джошуа после битвы с Полом?

Нокаутировав американца, Эй Джей ответил на несколько вопросов на ринге и вызвал на бой Тайсона Фьюри, после чего пошел в раздевалку. Там он сфотографировался с флагом Украины.

На нем был нанесен логотип спецподразделения ГУР "Артан". Пресс-служба украинских воинов опубликовала фотографию и прокомментировала это событие.

Энтони Джошуа готовился к бою в команде Александра Усика – в пространстве, где каждое движение имеет вес, а время формирует характер. Победа не стала случайностью. Она была следствием пути, дисциплины и веры. Сегодня наш флаг держат победители. Не как трофей – как символ. Потому что флаги не поднимают случайные люди. Их держат те, кто уже научился выстаивать, падать и снова вставать,

– говорится в сообщении.



Джошуа с украинским флагом / Фото из соцсетей спецподразделения ГУР "Артан"

Отметим, что Джошуа неоднократно поддерживал Украину и дружит с Усиком. Накануне боя с Полом украинский чемпион также встречался с британцем и подарил ему вышиванку с изображением украинского козака.

К слову. После последних событий в сети уже называют Эй Джея "нашим слоном" и даже считают, что ему надо предложить украинское гражданство.

Ранее Джошуа признался, почему на самом деле решил работать с командой Усика. Он очень высокого мнения о своих новых тренерах.

Что известно о карьере Джошуа?