Звездный супертяжеловес одержал уверенную победу над шоуменом и блогером Джейком Полом. После боя он отметился красивым жестом, который точно понравится украинцам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Artan X.
Что сделал Джошуа после битвы с Полом?
Нокаутировав американца, Эй Джей ответил на несколько вопросов на ринге и вызвал на бой Тайсона Фьюри, после чего пошел в раздевалку. Там он сфотографировался с флагом Украины.
На нем был нанесен логотип спецподразделения ГУР "Артан". Пресс-служба украинских воинов опубликовала фотографию и прокомментировала это событие.
Энтони Джошуа готовился к бою в команде Александра Усика – в пространстве, где каждое движение имеет вес, а время формирует характер. Победа не стала случайностью. Она была следствием пути, дисциплины и веры. Сегодня наш флаг держат победители. Не как трофей – как символ. Потому что флаги не поднимают случайные люди. Их держат те, кто уже научился выстаивать, падать и снова вставать,
– говорится в сообщении.
Джошуа с украинским флагом / Фото из соцсетей спецподразделения ГУР "Артан"
Отметим, что Джошуа неоднократно поддерживал Украину и дружит с Усиком. Накануне боя с Полом украинский чемпион также встречался с британцем и подарил ему вышиванку с изображением украинского козака.
К слову. После последних событий в сети уже называют Эй Джея "нашим слоном" и даже считают, что ему надо предложить украинское гражданство.
Ранее Джошуа признался, почему на самом деле решил работать с командой Усика. Он очень высокого мнения о своих новых тренерах.
Что известно о карьере Джошуа?
Энтони имел блестящую любительскую карьеру, вершиной которой стало "золото" на Олимпиаде-2012.
После триумфа в Лондоне дебютировал на профессиональном уровне и в 2016 году стал чемпионом мира по версии IBF.
Шесть раз успешно защитил этот титул, в частности, против Владимира Кличко, которого одолел в 11 раунде, после чего украинец завершил карьеру.
Всего провел 33 поединка на профи-ринге. В них он одержал 29 побед при четырех поражениях, два из которых от Александра Усика (данные BoxRec).