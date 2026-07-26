Джошуа – Пренга: видео нокаута после двух нокдаунов британца

Бой между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой, состоявшийся 25 июля в Саудовской Аравии, завершился победой британца нокаутом во 2-м раунде. Поединок показался чрезвычайно зрелищным и драматичным, несмотря на короткую продолжительность.

Албанский боксер совершил настоящую сенсацию в начале встречи. Он смог дважды отправить Джошуа в нокдауны, пишет 24 Канал .

Джошуа – Пренга: как завершилось сражение

Британский боксер оказался в шаге от апсетта в первом же раунде.

Однако Джошуа сумел быстро восстановиться, перехватил инициативу и отправился в атаки первым номером. Уже в следующей трехминутке он зажал Пренгу у канатов и провел завершившуюся нокаутом серию ударов. Албанец оказался на конвасе и подняться не смог.

After being knocked down in the first round, Anthony Joshua stops Prenga in the 2nd round pic.twitter.com/IkdcUlR2rM – BattleLyfe (@Battlelyfe23) July 25, 2026

Для Джошуа это было первое появление в ринге после трагической автомобильной аварии в конце 2025 года в Нигерии, в которой погибли два его тренера. Перед этим он победил Джейка Пола. В настоящее время Джошуа готовится в лагере Александра Усика. Сам Усик лично поддерживал британца в зале.

Joshua and Usyk embrace after a crazy two rounds #JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN pic.twitter.com/Opw1PgI2xu – Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Это был предварительный поединок перед запланированной на конец 2026 года встречей с соотечественником Тайсоном Фьюри. Главный соперник Джошуа также провел свое промежуточное сражение накануне, Фьюри одержал победу над Мариушем Вахом.

В рамках этого вечера бокса свой второй профессиональный поединок провел украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк. Он также одержал досрочную победу, одолев француза Ленни Патрача во втором раунде.