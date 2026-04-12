Тайсон Фьюри побил россиянина Махмудова в поединке-возвращении: дальше Энтони Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу в первом бою на профи-ринге после возобновления карьеры. Россиянин Арсланбек Махмудов оказался для "Цыганского короля" несложным оппонентом.

Поединок завершился по итогам всех 12 раундов победой Фьюри единогласным решением судей, сообщает 24 Канал.

Как прошел бой Фьюри – Махмудов?

Россиянин вышел в ринг без песни, но под сирены воздушной тревоги, что не могло не возмутить украинцев. Британская публика на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" тоже остались далеко не в восторге – Махмудова безжалостно освистывали.

Тайсон ожидаемо превратил свое возвращение в шоу, станцевав сразу под две песни. Драться начали без государственных гимнов – очевидно, чтобы не акцентировать внимание, что против местного любимца представитель страны-агрессора.

Махмудова хватило лишь на один акцентированный раунд, во время которого он пытался расшатать Фьюри, что за 16 месяцев павзы немного потерял чувство ринга. Но стоило "Цыганскому королю" размяться, бой стал односторонним. Пусть Тайсон и не захотел рисковать и идти за нокаутом, его преимущество было более чем очевидным.

Судьи единодушно отдали победу Фьюри, двое из них увидели победу британца во всех 12 раундах: 120 – 108, 120 – 108 и 119 – 109.

Кого Фьюри назвал своим следующим соперником?

Еще до начала главного события вечера в Лондоне глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Али-аш-Шейх анонсировал "самый большой бой в мире". Учитывая присутствие в ринг-сайде Энтони Джошуа, не трудно было догадаться, о чем речь.

Тайсон бросил вызов "Эй-Джею" сразу после победы, а тот не хотел просто на арене отвечать твердым "да". Но Netflix уже успел заявить, что поединок Фьюри – Джошуа состоится осенью.

