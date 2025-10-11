В субботу, 11 октября, во Дворце спорта в Киеве проходит вечер бокса под эгидой промоутерской компании SpartaBox Faniian Promotions. В рамках боксерского события в ринг вышел непобедимый украинский боксер Ярослав Харциз.

28-летний боксер из Харькова выходил в ринг против аргентинца Франко Андреса Кахала. Не успели зрители насладиться боксом в исполнении обоих бойцов, как бой в легком весе был завершен, пишет 24 Канал.

Интересно "Хочет помочь Украине": экс-чемпион мира рассказал о планах Усика после завершения карьеры

Как закончился бой Харциза?

Ярослав Харциз уже со стартовых секунд первого раунда взорвался в ринге. Что привело к двум нокдаунам для соперника из Аргентины. Харциз позволил Кахалу попробовать на вкус настил ринга во Дворце спорта.

Во втором раунде избиение аргентинца продолжилось. Франко Андрес почувствовал дежавю, снова дважды оказавшись на канвасе. Эти два падения стали ключевыми для рефери и роковыми для Кахала. Бой досрочно был завершен.

Ярослав Харциз продолжил свою победную серию на профи-ринге, которая составляет уже 8 поединков подряд (7 – нокаутом).

Видео нокдаунов в бою Харциз – Кахал

Что известно о Ярославе Харцизе?

Чемпион и призер национальных стартов.

Участвовал на Олимпиаде-2020, но проиграл уже в своем первом бою. Харциз уступил представителю Азербайджана Джавиду Челебиеву.

Перед боем с аргентинцем Харциз выходил в ринг в начале июня 2025-го, когда нокаутировал казаха Дастана Садуулу уже в первом раунде. Этот поединок также состоялся во Дворце спорта в Киеве (данные BoxRec).

Отметим, что этот бой Харцыза был вторым по значимости в этот вечер бокса. Боксерское событие в столице Украины возглавил бой между украинцем Виктором Постолом и испанцем Алехандро Мойя. На кону этого поединка, который уже начался, стоит титул IBO International в лимите первого полусреднего веса.

Напомним, что Мозес Итаума внезапно обесценил свой возможный бой против Александра Усика.