28-річний боксер з Харкова виходив у ринг проти аргентинця Франко Андреса Кахала. Не встигли глядачі насолодитись боксом у виконанні обох бійців, як бій у легкій вазі було завершено, пише 24 Канал.

Як закінчився бій Харциза?

Ярослав Харциз вже зі стартових секунд першого раунду вибухнув у рингу. Що привело до двох нокдаунів для суперника з Аргентини. Харциз дозволив Кахалі попробувати на смак настил рингу у Палаці спорту.

У другому раунді побиття аргентинця продовжилось. Франко Андрес відчув дежавю, знову двічі опинившись на канвасі. Ці два падіння стали ключовими для рефері та роковими для Кахала. Бій достроково було завершено.

Ярослав Харциз продовжив свою переможну серію на профі-рингу, яка складає вже 8 поєдинків поспіль (7 – нокаутом).

Відео нокдаунів у бою Харциз – Кахал

Що відомо про Ярослава Харциза?

Чемпіон та призер національних стартів.

Брав участь на Олімпіаді-2020, але програв вже у своєму першому бою. Харциз поступився представнику Азербайджану Джавіду Челебієву.

Перед боєм з аргентинцем Харциз виходив у ринг на початку червня 2025-го, коли нокаутував казаха Дастана Садуулу вже у першому раунді. Цей двобій також відбувся у Палаці спорту в Києві (дані BoxRec).

Відзначимо, що цей бій Харциза був другим за значущістю цього вечора боксу. Боксерську подію у столиці України очолив бій між українцем Віктором Постолом та іспанцем Алехандро Мойя. На кону цього двобою, який вже розпочався, стоїть титул IBO International у ліміті першої напівсередньої ваги.

