Реванш Усик – Дюбуа: во сколько состоится главный бой вечера бокса

Вскоре в Великобритании состоится главное боксерское событие года. В ожесточенном реванше Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа.

Уже 19 июля 2025 года мир узнает имя следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Александр Усик и Даниэль Дюбуа будут драться на легендарном стадионе "Уэмбли", сообщает 24 канал.

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Когда начнется реванш Усик – Дюбуа

Вечер бокса главным событием которого будет реванш Усик – Дюбуа состоится в ночь с 19 на 20 июля. Начало спортивного шоу на "Уэмбли" запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Тогда как мейнкард реванша Усик – Дюбуа должен начаться в 20:30 по киевскому времени. Первыми в ринге появятся украинские боксеры Андрей Новицкий и Владислав Сиренко – на кону боя чемпионский титул WBC International в хевивейте.

Главный бой грандиозного вечера бокса Усик – Дюбуа начнется примерно в 23:30 по киевскому времени. По регламенту "Уэмбли" спортивное шоу завершится в 1 ночи по Киеву (23:00 по местному времени).

К слову. Впервые Александр Усик встретился с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. В бою в польском Вроцлаве украинский чемпион остановил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее мы сообщали, где в Украине можно посмотреть реванш Усик – Дюбуа 19 июля 2025 года.