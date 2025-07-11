Усик – Дюбуа: когда состоится самое ожидаемое боксерское событие года

Александр Усик в 2024 году стал королем хевивейта, дважды одолев до того непобедимого Тайсона Фьюри. Уже совсем скоро украинец снова вернется на ринг.

Он попытается в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Для этого украинскому боксеру надо будет одолеть обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Когда состоится реванш Усик – Дюбуа

Они выйдут на ринг 19 июля. Поединок звездных супертяжей состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Грандиозный вечер бокса стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего будет главный бой, который должен начаться не раньше 23:30.

Отметим, что это будет уже второе очное противостояние между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Впервые они дрались в августе 2023 года и тогда украинец нокаутировал британца в девятом раунде, защитив титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Видеообзор первого боя Усик – Дюбуа

Справка. Александр Усик на профессиональном уровне провел 23 поединка, в которых одержал все победы. В активе британца 24 битвы – 22 победы и два поражения.

Напомним, что ранее было опубликовано видео с подборкой брутальных нокаутов Даниэля Дюбуа, который является одним из лучших панчеров современности.