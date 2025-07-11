Він спробує втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього українському боксеру треба буде здолати володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Коли відбудеться реванш Усик – Дюбуа

Вони вийдуть на ринг 19 липня. Поєдинок зіркових супертяжів відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Грандіозний вечір боксу стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого буде головний бій, який має розпочатися не раніше 23:30.

Зазначимо, що це буде вже друге очне протистояння між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Вперше вони билися в серпні 2023 року й тоді українець нокаутував британця у дев'ятому раунді, захистивши титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Відеоогляд першого бою Усик – Дюбуа

Довідка. Олександр Усик на професійному рівні провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги. В активі британця 24 битви – 22 звитяги та дві поразки.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано відео з підбіркою брутальних нокаутів Даніеля Дюбуа, який є одним з найкращих панчерів сучасності.