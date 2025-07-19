Реванш Усик – Дюбуа: во сколько начнется трансляция вечера бокса в Украине

Считанные часы остались до исторической битвы века в Великобритании. Александр Усик и Даниэль Дюбуа встретятся в ожесточенном реванше, где на кону все чемпионские титулы в королевском дивизионе.

Реванш Усик – Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Транслировать главное событие года будут по всему миру, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN Boxing.

Читайте также Усик – не легенда: промоутер Дюбуа оценил уровень украинца, составив собственный рейтинг боксеров

Когда начнется трансляция реванша Усик – Дюбуа?

Официальный вещатель реванша Усик – Дюбуа DAZN обнародовал список начала вечера бокса по разным часовым поясам. В США стартует трансляция сразу по трем часовым поясам – 9:30, 11:30 и 12:30.

В Канаде и Бразилии в 12:30 и 13:30 по местному времени. В европейских странах начало спортивного шоу в Великобритании стартует в 18:30, кроме Португалии – 17:30.

В странах Азии, а также Океании вечер бокса начнется 20 июля. Турция, Саудовская Аравии, Южная Африка и Индия – 18:30, 19:30 и 22:00.

В Украине грандиозный вечер бокса начнется в 19:30 по киевскому времени. Первый бой в рамках спортивного шоу в Лондоне должен состояться в 20:30 по киевскому времени. На ринг выйдут Владислав Сиренко и Соломон Дакрес.

Расписание начала трансляции реванша Усик – Дюбуа / Фото DAZN Boxing

Напомним, что на кону реванша Усик – Дюбуа звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Главный бой вечера бокса на "Уэмбли" должен начаться не ранее 23:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Карл Фрэмптон сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира из Великобритании рассказал о ходе событий в поединке.