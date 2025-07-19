Реванш Усик – Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Транслювати головну подію року будуть по всьому світу, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Коли почнеться трансляцію реваншу Усик – Дюбуа?

Офіційний мовник реваншу Усик – Дюбуа DAZN оприлюднив список початку вечора боксу за різними часовими поясами. У США стартує трансляція одразу за трьома часовими поясами – 9:30, 11:30 та 12:30.

У Канаді та Бразилії о 12:30 та 13:30 за місцевим часом. У європейських країнах початок спортивного шоу у Великій Британії стартує о 18:30, окрім Португалії – 17:30.

У країнах Азії, а також Океанії вечір боксу почнеться 20 липня. Туреччина, Саудівська Аравії, Південна Африка та Індія – 18:30, 19:30 та 22:00.

В Україні грандіозний вечір боксу розпочнеться о 19:30 за київським часом. Перший бій в межах спортивного шоу у Лондоні має відбутись о 20:30 за Києвом. На ринг вийдуть Владислав Сіренко та Соломон Дакрес.

Розклад початку трансляції реваншу Усик – Дюбуа / Фото DAZN Boxing

Нагадаємо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Головний бій вечора боксу на "Вемблі" має розпочатись не раніше 23:30 за київським часом.

Раніше повідомляли про те, що Карл Фремптон зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу з Великої Британії розповів про хід подій у поєдинку.