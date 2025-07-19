В спортивном сообществе активно обсуждают реванш Усик – Дюбуа. Карл Фрэмптон не остался в стороне и назвал победителя боя, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

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Кого выбрал Фрэмптон в реванше Усик – Дюбуа?

Карл Фрэмптон отметил, что Даниэль Дюбуа улучшился с момента первого боя против Александра Усика. Бывший чемпион мира заявил, что все говорят об отличной физической форме британского боксера.

Однако, говоря о Дюбуа, все забывают об Александре Усике. Карл Фремтпон заявил, что украинский боксер находится в прекрасных кондициях перед реваншем против британца.

Его последние пять побед – две против Фьюри, Дюбуа и две против Джошуа. Этот парень невероятный. Усик победит решением судей по очкам,

– сказал Фрэмптон.

Напомним, что в первом бою Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа. Поединок в 2023 году во Вроцлаве завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщали о том, где смотреть реванш Усик – Дюбуа, который состоится в Лондоне на "Уэмбли". Онлайн-трансляция вечера бокса будет доступна на территории Украины.