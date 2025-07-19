Бывший спарринг-партнер Усика выбрал победителя реванша украинца против Дюбуа

Александр Усик уже сегодня 19 июля сразится против Даниэля Дюбуа в Великобритании. Реванш между украинским чемпионом и британским боксером состоится за считанные часы.

В боксерском сообществе продолжается активное обсуждение реванша Усик – Дюбуа, который состоится на "Уэмбли" в Лондоне. Дэвид Аллен поделился ожиданиями от боя, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Что сказал Аллен о реванше Усик – Дюбуа?

Дэвид Аллен высказался о том, сможет ли Даниэль Дюбуа побить Александра Усик во втором поединке. Британский боксер считает, что "Динамит" имеет отличные шансы взять реванш у украинского чемпиона.

Бывший спарринг-партнер Усика заявил. что не считает украинца настоящим боксером супертяжелого веса. По его мнению, Король хевивейта до сих пор мог бы драться в первом тяжелом весе.

Все зависит от тайминга. Даниэль Дюбуа постоянно прогрессирует, и, по моему мнению, сейчас именно тот момент, когда он может победить Усика,

– сказал Аллен.

Добавим, что вечер бокса в Лондоне, где состоится реванш Усик – Дюбуа должен стартовать в 19:00 по киевскому времени. Бой между Королем хевивейта и "Динамитом" начнется не ранее 23:30 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что Александр Хижняк сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который начнется через считанные часы. Олимпийский чемпион уверенно высказался о бое.