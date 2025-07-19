Я грешник, – Усик откровенно признался о реакции на оскорбления перед реваншем против Дюбуа

В субботу, 19 июля 2025 года в Великобритании состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Вокруг сумасшедшего боя бушуют безумные страсти.

Александр Усик рассказал, как реагирует на оскорбления в свою сторону. Украинский боксер рассказал о том, какой будет молитва перед поединком против Даниэля Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Как Усик реагирует на оскорбления?

Александр Усик отметил, что ему все равно на оскорбления в свою сторону от соперников или его фанатов. Боксер подчеркнул, что он верит в Иисуса Христа, а все остальное безразлично.

Ты мошенник, ты плохой парень, бла-бла-бла – мне все равно. Я знаю, что у меня внутри, я знаю своего Бога. Многие люди будут говорить: Ты плохой, твоя команда плохая" – но я знаю, что моя команда хорошая. Возможно, я плохой, потому что я грешник. Но каждый день я говорю: Пожалуйста,, подари мне дар. Помоги мне. Прости меня. Для меня это не имеет значения,

– сказал Усик.

Александр Усик рассказал, что перед боем против Даниэля Дюбуа поблагодарит Бога за возможность драться сегодня.

Пожалуйста, сохрани меня. Сохрани мою веру. Сохрани мою жизнь и сохрани мою православную веру. Не просто веру как нечто физическое, а веру – потому что тот, кто верит, тот настоящий герой, – добавил боксер.

Напомним, что вечер бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне начнется в 19:30 по киевскому времени. Главный бой спортивного шоу реванш Усик – Дюбуа стартует не ранее 23:30 по Киеву.

Ранее сообщали, что Али Башир высказался о реванше Усик – Дюбуа. Бывший тренер украинского боксера рассказал, как завершится противостояние.