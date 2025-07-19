За это звание будут драться чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO Александр Усик и обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа. Своим мнением относительно битвы звездных супертяжей поделился именитый тренер Джеймс Али Башир, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что думает Али Башир о реванше Усик – Дюбуа?

Бывший наставник украинца отдал должное обоим бойцам. Он убежден, что зрители станут свидетелями очень интересного поединка:

"В своих последних трех боях Дюбуа показал, что заслуживает такой статусный бой, он трижды победил досрочно. Только благодаря этому импульсу он зашел так далеко – до поединка против опытного ветерана Александра Усика.

Это будет очень динамичное противостояние стилей, и я думаю, что это бой 50 на 50. Есть опытный Александр Усик, который, возможно, идет на спад, и есть молодой претендент – Даниэль Дюбуа. Поэтому это хорошее противостояние со всех сторон".

Опытный специалист, который входил в тренерский штаб Даниэля Дюбуа перед первым боем против украинца, не взялся прогнозировать результат битвы за абсолют. При этом он считает, что судьба поединка решится в стартовых раундах.

Тренер Дон Чарльз – это правильный человек для Дюбуа со всех сторон. Думаю, это очень четко проявится на ринге в первые три раунда. Именно в первых трех будет заложен ход боя, и это даст хорошее представление о том, кто победит. Я не назову победителя, потому что работал с обоими ребятами. Пусть победит сильнейший. Я просто надеюсь, что это будет хороший бой для фанатов. Это для меня самое главное,

– сказал Башир.

Отметим, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Справка. Али Башир тренировал Александра Усика в начале его профессиональной карьеры. Под его руководством украинец одержал 11 побед в период с 2013 по 2016 год.

Напомним, что накануне свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа дал Тайсон Фьюри, который завершил карьеру после двух поражений от украинского чемпиона.