Кандидатуру Мозеса Итаумы фигурирует в списке боксеров, которых приписывают Александру Усику. Итауме всего 20 лет, а ему уже пророчат преемственность непобедимого украинца в хевивейте.

Алина Шатерникова в интервью 24 каналу отреагировала на слухи о возможном бое Александра Усика против Мозеса Итаумы. Бывшая чемпионка мира уверена, что команда "Нового Майка Тайсона" бы никогда не согласилась бросать в огонь в виде непобедимого Усика своего подопечного.

Что сказала Шатерникова о возможном бое Усик – Итаума?

Шатерникова рассказала, что информация о потенциальном бое Усика против Итаумы это не более, чем пиарный вброс в инфопространство.

Не думаю, что в команде Итаумы согласятся на бой против Усика. Если у тебя есть бриллиант, то дай ему вызреть, развивай его пошагово, а не бросать сразу на растерзание Усику. Это полный бред. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий читался, тогда обязательно не забудьте вспомнить фамилию Усика. Ваш текст никому не будет интересен, если там не будет фамилии Александра. Поэтому сейчас все кому не лень приплетают Усика, ведь это гарантия, что этот комментарий прочитают в мире или посмотрят в интернете,

– сказал Шатерникова.

Напомним, что 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде реванша на "Уэмбли". Эта победа позволила украинцу вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым он владел после первой победы над Тайсоном Фьюри. Для Александра эта победа стала 24-й подряд в профессионалах (15 – нокаутом).

Зато Итаума 16 августа легко победил 37-летнего земляка Диллиана Уайта уже в первом раунде. Мозес получил свою 13-ю победу на профи-ринге (11 – нокаутом). 20-летнему британцу уже пророчат большое будущее, называют преемником Усика в хевивейте и уже дали прозвище "Новый Майк Тайсон".

К слову, бывший чемпион мира Антонио Тарвер еще раньше выбрал идеального соперника для Итаумы. И это не Усик.