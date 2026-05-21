"Слава в Гизе": расписание мероприятий перед боем Александра Усика и Рико Верховена

23 мая Александр Усик выйдет в ринг против нидерландца Рико Верховена, который известен как кикбоксер. Поединок состоится по правилам бокса в супертяжелом весе, на кону будет стоять пояс WBC, который сейчас принадлежит украинцу.

Особое внимание к поединку приковывает его необычное место проведения. Бойцы сойдутся на арене, которая будет специально построена рядом с некрополем в египетской Гизе возле известных на весь мир пирамид, сообщает 24 Канал.

Когда состоится взвешивание и пресс-конференция перед боем Александра Усика и Рико Верховена?

Традиционные мероприятия перед боем будут включать пресс-конференцию бойцов и церемонию взвешивания, на которой будет определено, соответствуют ли участники поединка заявленной весовой категории более 90,7 килограммов.

Справка. По информации из открытых источников, Рико Верховен имеет вес около 123 килограммов. Ожидается, что на весах перед боем он покажет даже большую цифру. Зато Александр Усик перед предыдущим боем с Даниэлем Дюбуа весил чуть больше 103 килограммов

Общение Верховена и Усика с прессой состоится в Египте 21 мая. А на следующий день, 22 мая, в пятницу, нидерландец и украинец станут на весы и в последний раз перед выходом в ринг встретятся взглядами.

Кто будет транслировать мероприятия перед боем?

Транслятором по принципу pay-per-view на глобальную аудиторию будет выступать DAZN, который обещает за отдельную плату показать не только сам бой, но и мероприятия, которые будут предшествовать ему.

В Украине поединок Александр Усик – Рико Верховен эксклюзивно будет показывать платформа Киевстар ТВ. На специальном канале подписчикам пакета Премиум HD будет доступна и пресс-конференция, и церемония взвешивания.

Официальную пресс-конференцию и церемониальное взвешивание боксеров еще планируют показать в эфире Ring Magazine.